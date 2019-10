Johnson: no-deal als Lagerhuis schema verwerpt

Als het Lagerhuis dinsdag het tijdschema voor goedkeuring van de brexitwetgeving verwerpt, verhoogt dat de kans dat het Verenigd Koninkrijk zonder overeenkomst de EU verlaat. Dat zei premier Boris Johnson in het Britse Lagerhuis bij aanvang van het debat over de wetgeving.

Johnson maakt zich sterk om de wetgeving, de Withdrawal Agreement Bill, door het parlement te krijgen om zijn deadline om de EU eind oktober te verlaten, te halen.

Maar parlementariërs van de oppositie vrezen dat ze niet genoeg tijd krijgen om over de wet een beslissing te nemen, die de grootste verschuiving in het Britse beleid in meer dan veertig jaar impliceert. Meerdere oppositieleden overwegen daarom tegen het strakke tijdschema van de regering te stemmen.

„Als de motie voor het tijdschema wordt aangenomen, hebben we een duidelijk pad om de EU te verlaten met een deal op 31 oktober. Als de motie niet wordt aangenomen, kunnen we niet garanderen dat er een goedgekeurde deal voor 31 oktober is. En er is geen garantie dat de EU nog uitstel verleent”, aldus Johnson.