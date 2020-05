Johnson niet vervolgd voor hulp Amerikaanse zakenvrouw

De Britse premier Boris Johnson wordt niet strafrechtelijk vervolgd vanwege de beschuldiging dat hij in zijn tijd als burgemeester van Londen een Amerikaanse zakenvrouw heeft bevoordeeld. Een speciale commissie voor politiegedrag die de zaak onderzocht heeft dat bepaald.

Johnson heeft altijd ontkend dat hij iets verkeerd had gedaan. De speciale commissie deed het onderzoek omdat Johnson als burgemeester ook de politie onder zich had.

Hij zou als eerste burger van Londen (2008-2016) een Amerikaanse vriendin, Jennifer Arcuri, hebben bevoordeeld. Hij zou haar techbedrijf omgerekend bijna 13.000 euro aan overheidsgeld hebben toegeschoven. Johnson zou hebben verzuimd te melden dat het om een vriendin ging. Hij verklaarde later dat hij niks speciaal had moeten opgeven. Hij is naar eigen zeggen zijn boekje niet te buiten gegaan.

Een woordvoerder van Johnson zei donderdag dat hij het verwelkomde dat „deze politiek gemotiveerde klacht” was afgewezen. Hij noemde de „ergerlijke beschuldigingen van ongepastheid” niet waar en ongegrond.

In oktober stelde een agentschap van de Britse regering vast dat een andere subsidie van 113.000 euro aan een bedrijf van de Amerikaanse passend was.

Het is niet duidelijk wat de relatie tussen Johnson en het voormalige model Arcuri precies inhield. Zij zou in de VS hebben rondverteld dat ze een verhouding met Johnson had.