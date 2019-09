Johnson ‘niet overtuigend’ in overleg rebellen

De Britse premier Boris Johnson heeft dinsdag partijgenoten ontmoet die willen voorkomen dat hun land zonder deal de EU verlaat. Hij gaf daar volgens een bron rond het kamp van de rebellen een „niet overtuigende verklaring” over hoe toch een brexitakkoord geregeld kan worden.

Johnson zou proberen kritische leden van zijn Conservatieve Partij over te halen niet mee te stemmen met de oppositie. Hij zou hebben betoogd dat het schadelijk is voor de Britse onderhandelingspositie in Brussel als brexituitstel wordt afdwongen.

De premier heeft gezegd dat hij het liefst met een deal uit de EU stapt, maar sluit een no-deal brexit nadrukkelijk niet uit. Hij wil in elk geval geen nieuw uitstel meer van het Britse vertrek uit de EU. Dat plaatst hem op een ramkoers met parlementariërs die vrezen voor chaos als er geen brexitdeal komt.

De bron rond de Conservatieve dissidenten zegt dat er nog maar een „erg korte tijdsperiode” is waarin het parlement niet is geschorst. Oud-minister van Financiën Philip Hammond zou vraagtekens hebben gezet dat bij het standpunt dat een nieuwe deal in zeventien dagen kan worden goedgekeurd.