Johnson negeert oproep adviseur Cummings te ontslaan

De Britse premier Boris Johnson heeft de oproepen van de oppositie om zijn belangrijkste adviseur Dominic Cummings te ontslaan wegens overtreding van de lockdownregels naast zich neergelegd. Cummings reed eind maart, toen iedereen geacht werd thuis te blijven om de coronacrisis te bezweren, ruim 400 kilometer naar de boerderij van zijn ouders in Durham.

Johnson’s bureau liet zaterdag weten dat de Conservatieve strateeg, die in 2016 de campagne regisseerde om het VK uit de Europese Unie te loodsen, de trip vooral ondernam om zijn 4-jarige zoontje naar opa en oma te brengen omdat zijn vrouw Covid-19 had opgelopen. Zelf liep hij met een zieke echtgenote natuurlijk ook een „gerede kans” besmet te raken.

„Ik heb in alle redelijkheid gehandeld en het was legitiem dat te doen”, zei Cummings tegen verslaggevers voor zijn woning, na het bezoek gevraagd te hebben op 2 meter afstand te blijven. Op de vraag of hij zijn positie in overweging zou willen nemen, was het antwoord: „Blijkbaar niet”.

De oppositie blijft bij het standpunt dat Cummings niet te handhaven is. Labour heeft Mark Sedwill, een van de belangrijkste personen in werkgroep coronabestrijding, gevraagd een onderzoek in te stellen naar de affaire. Ook de Schotse nationalisten (SNP) en de Liberal Democrats vinden dat Cummings zijn boekje te buiten is gegaan en zich niets heeft aangetrokken van een regel die net voor alle Britten van kracht was geworden.