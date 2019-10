Johnson mag brexitstemming niet herkansen

De Speaker van het Britse Lagerhuis, John Bercow, laat premier Johnson niet toe om zijn brexitplan maandag in stemming te brengen. Volgens hem zou het „onordelijk” zijn deze stemming toe te laten, omdat „dezelfde zaken in dezelfde omstandigheden” niet herhaaldelijk ter stemming kunnen worden voorgelegd.

De Speaker zei dat aan het begin van de zitting maandagmiddag kort na half vier. De regering was van plan om tijdens deze zitting het brexitplan opnieuw in te dienen.

In een toelichting zei de voorzitter dat het voorstel „inhoudelijk hetzelfde” is als zaterdag. Toen werd er niet gestemd over de brexitdeal. Het Lagerhuis nam immers eerst de motie-Letwin aan, die zegt dat er over de deal pas kan worden gestemd als de invoeringswetgeving is aangenomen. Volgens de Speaker moet bij dezelfde omstandigheden deze volgorde worden aangehouden.

Leden van het Lagerhuis openden een discussie over de maatregel, maar de voorzitter hield eraan vast. Eén van de tegenwerpingen kwam van Bernard Jenkin, die zei dat het voorstel helemaal niet in stemming was gebracht, en dat hij vragen stelde bij de „rol van de voorzitter.”