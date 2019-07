Johnson koerst aan op no-deal

De nieuwe Britse premier Boris Johnson heeft woensdag op zijn eerste dag als premier duidelijk gemaakt dat hij een no-deal-brexit op 31 oktober niet schuwt.

Johnson heeft in zijn eerste speech als premier en met zijn benoemingen voor belangrijke posten in het kabinet een duidelijk signaal voor een harde brexit afgegeven. „We zullen de EU verlaten op 31 oktober, geen mitsen en maren”, zei hij buiten zijn ambtswoning in Downing Street in Londen.

Boris Johnson nieuwe premier Groot-Brittannië

Tegelijk kondigde hij aan een „betere” brexitdeal met de EU te willen sluiten. „Ik heb er alle vertrouwen in dat we het in 99 dagen hebben opgelost.” Johnson negeert hiermee de berichten vanuit Brussel die korte metten maken met zijn plan om te heronderhandelen over de deal.

De brexitstuurgroep van het Europees Parlement, onder leiding van de Belgische Europarlementariër Guy Verhofstadt, benadrukte woensdag nog eens dat de scheidingsdeal met Johnsons voorganger Theresa May niet kan worden heronderhandeld. Wel valt te praten over een aanpassing van de verklaring over de toekomstige relatie tussen Londen en de EU.

Schade

Bovendien waarschuwt de groep dat de economische schade aanzienlijk zal zijn als Johnson zijn land zonder scheidingsafspraken uit de EU terugtrekt. Maar de nieuwe premier zei woensdag de ‘scheidingsrekening’ van zo’n 40 miljard euro te gebruiken voor stabilisatie van het land in geval van een no-deal-brexit. De rekening, onderdeel van de brexitdeal, moet het Verenigd Koninkrijk na de brexit aan de EU betalen.

Daarnaast heeft Johnson woensdagavond de belangrijkste posten in zijn kabinet ingevuld. Een groot deel van de posities zijn gegeven aan mede-brexiteers. Dominic Raab, die geldt als een hardline euroscepticus, wordt minister van Buitenlandse Zaken. Hij voert al lang campagne om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te loodsen.

Promotie

Sajid Javid, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, krijgt de belangrijke post op Financiën. Hij stemde in eerste instantie tegen de brexit, maar kreeg later spijt en is nu ook een brexiteer.

Priti Patel is benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken, en Jacob Rees-Mogg, een prominente brexiteer, volgt in het nieuwe kabinet Mel Stride op als bewindsman die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis.

Opvallend is dat bijna alle ministers uit de regering van May zijn opgestapt of ontslagen sinds Johnson het stokje overnam. De premier heeft al een zeer kleine meerderheid in het parlement en met het ontslaan van Mays ministers maakt hij geen nieuwe vrienden binnen zijn behoorlijk verdeelde Conservatieve Partij.

Kerken waarschuwen premier

Redactie buitenland

Verschillende kerken binnen het Verenigd Koninkrijk hebben woensdag in een brief naar premier Johnson hun zorgen geuit over zijn brexitstandpunt.

Ze schrijven dat een no-deal-brexit vooral de allerarmsten zal treffen, een doelgroep die zij juist proberen te beschermen. Ze vragen hem zijn no-deal-brexit standpunt te heroverwegen.

Onder de ondertekenaars zijn onder andere ds. Richard Frazer (Church of Schotland) en ds. Nigel Uden en ds. Derek Estill (United Reformed Church).