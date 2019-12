Johnson is niet zeker van zijn zaak

Hoewel de peilingen hem een ruime overwinning geven, is de Britse premier Boris Johnson allerminst zeker van een daverende zege. „Dit kan niet spannender zijn, het kan zeer dicht bij elkaar zijn”, vertelde hij tegen de zender Sky News.

En de gevolgen zijn dan volgens Johnson negatief. „Ik zeg alleen tegen iedereen dat het risico reëel is dat we morgen weer naar een parlement zonder partij met absolute meerderheid gaan”, aldus de premier. Hij voorziet dan onder andere meer vertraging in de besluitvorming voor zijn land.

In de jongste peiling stevenen Johnsons Conservatieven wel af op een parlementaire meerderheid.

Peiling: Johnson nog op koers voor meerderheid