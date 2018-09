Johnson hekelt brexit-beleid May

De Britse oud-minister Boris Johnson heeft in een column uitgehaald naar het brexit-beleid van premier Theresa May. Dat voedt de speculatie dat Johnson een gooi wil doen naar de positie van zijn voormalige politieke baas.

Johnson hekelde in de Daily Telegraph het zogenoemde Chequers-plan van May. Hij stelde dat het plan voor nauwe economische banden met de Europese Unie ervoor zorgt dat zijn land vastgeketend wordt aan de unie en daar weinig voor terugkrijgt.

„We blijven in de EU-taxi, maar zitten dit keer opgesloten in de kofferbak. Met geen enkele inspraak over de eindbestemming”, schreef Johnson. „We hebben de controle straks niet teruggenomen, maar raken die juist kwijt.„ De woordvoerder van May zei dat de positie van Johnson bekend is. Er zouden „geen nieuwe ideeën” in het artikel staan om op te reageren.

Groot-Brittannië verlaat de Europese Unie in maart. De onderhandelingen over de voorwaarden van de ‘scheiding’ verlopen stroef. Binnen de conservatieve regering van May bestaat onenigheid over de inzet van de gesprekken met de Brussel.