Johnson heeft plan voor „betere brexit”

De Britse oud-minister Boris Johnson heeft premier Theresa May opgeroepen haar plannen voor het Britse vertrek uit de Europese Unie in de prullenbak te gooien. Johnson presenteerde in Daily Telegraph zijn plan voor een „betere brexit”, waarin hij pleit voor een overeenkomst die vergelijkbaar is met het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de EU.

Johnson nam eerder dit jaar ontslag als minister van Buitenlandse Zaken uit onvrede over de brexit-strategie van zijn politieke baas. De oud-minister noemt het zogenoemde Chequers-plan van May nu een „intellectuele vernedering” voor het Verenigd Koninkrijk. „Het is bijna ongelofelijk dat dit na twee jaar het openingsbod was van de Britse regering.”

De aanval van Johnson komt op een gevoelig moment. De Britse conservatieve partij begint zondag aan het jaarlijkse partijcongres. Daar zullen morrende partijgenoten van May vermoedelijk eveneens aandringen op een koerswijziging in de brexit-onderhandelingen. De oud-minister wordt gezien als mogelijke opvolger als May het veld moet ruimen.