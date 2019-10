Johnson geeft weinig prijs in brexittoespraak

De Britse premier Boris Johnson hield woensdag een ‘peptalk’ tijdens het congres van zijn Conversvatieve partij in Manchester maar gaf maar weinig prijs van de inhoud van zijn langverwachte definitieve voorstellen aan de EU. Die levert hij later woensdag in, in Brussel.

„Laten we brexit voor elkaar krijgen” (lets get brexit done) herhaalde Johnson diverse keren. De premier verklaarde dat er „zeker geen” controles bij of op de grens tussen Noord-Ierland en Ierland zullen komen. Maar wat er dan wel komt, vertelde hij (nog) niet. Verder dan dat zijn voorstellen „constructief en redelijk” zijn en dat Brussel die zou moeten omarmen ging hij niet.

Johnson herhaalde ook diverse malen nog eens dat Groot-Brittannië de EU per 31 oktober verlaat. Volgens hem zit zijn land niet te wachten op uitstel om nog eens drie jaar over een vertrek te praten.