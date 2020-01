Johnson en Von der Leyen ontmoeten elkaar woensdag

BRUSSEL (ANP)/AFP) - De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ontmoet de Britse premier Boris Johnson volgende week woensdag in Londen, drie weken voordat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

Een EU-woordvoerder zei dat de voorzitter van de Europese Commissie Johnson voor het eerst sinds haar aantreden zal ontmoeten. Zij zal ook een toespraak houden op de London School of Economics.

Een woordvoerder van Johnson bevestigde de ontmoeting: „Er is een bilaterale bijeenkomst aanstaande woensdag in Downing Street.”

De Britten willen de EU op 31 januari verlaten. In de overgangsperiode tot eind 2020 verandert er nog weinig. In die periode, die Johnson niet wil verlengen, moet een akkoord worden gesloten over de toekomstige (handels)relatie. Von der Leyen noemde het begin december al „zeer uitdagend” om in dat tijdsbestek een deal te kunnen sluiten. Als het niet lukt, dan dreigt alsnog een chaotische brexit.