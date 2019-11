‘Johnson en Corbyn fantaseren er op los’

De Britse premier Boris Johnson en zijn Labour-rivaal Jeremy Corbyn fantaseren er alle twee op los. Dat zegt de voormalige Britse premier Tony Blair maandag in een speech. Geen van beiden zou een overwinning verdienen bij de verkiezingen op 12 december, aldus Blair die een fel tegenstander is van de brexit.

De Labour-coryfee, die tussen 1997 en 2007 het land leidde, heeft het niet zo op met de manier waarop de verkiezingsstrijd tussen Johnson en Corbyn wordt gevoerd. In zijn toespraak beschuldigt Blair beide mannen ervan dat ze de kiezers een ongeloofwaardig verhaal voorhouden.

Johnson en zijn Conservatieve Partij suggereren dat ze de brexit snel gedaan zullen krijgen, terwijl de realiteit volgens Blair is dat nieuwe onderhandelingen met Brussel nog lang kunnen duren. Ook zou het risico van een no-dealbrexit nog altijd aanwezig zijn. In de ogen van Blair stelt Corbyn daar een soort revolutie tegenover. „Het probleem met revoluties is nooit hoe ze beginnen, maar hoe ze eindigen.”

Blair vindt dat kiezers niet in deze fantasieën moeten trappen en bij de verkiezingen goed moeten kijken wie in hun kiesdistrict de meest gematigde kandidaten zijn. Zulke „mainstream” politici genieten volgens Blair de voorkeur.