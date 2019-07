Johnson en brexit maken ‘Britain’ beste land

Boris Johnson heeft voor het eerst als premier het Lagerhuis toegesproken en geclaimd dat de brexit op den duur het land het meest fantastische ter wereld en het economisch meest welvarende van Europa maakt. Johnson werd woensdag premier en dankt die positie aan zijn vasthoudendheid inzake de brexit. Hij heeft zijn standpunten herhaald dat het land hoe dan ook 31 oktober uit de Europese Unie stapt en dat Londen door nieuwe onderhandelingen een betere brexit kan regelen.

De EU sprak dat ook donderdag weer tegen en wijst erop dat over het akkoord dat onder Johnsons voorganger Theresa May is bereikt, niet opnieuw onderhandeld wordt. Van het Conservatieve kabinet van May heeft Johnson meer dan de helft van de ministers vervangen. Zijn regering staat helemaal achter een brexit op 31 oktober, beklemtoonde de nieuwe eerste minister.