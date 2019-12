Johnson belooft minder migranten toe te laten

De Britse premier Boris Johnson belooft dat hij de toestroom van immigranten gaat beperken als hij na de verkiezingen van donderdag mag aanblijven als regeringsleider. Hij zei tegen de zender Sky News dat „de aantallen omlaag zullen gaan” door een effectieve controle op immigratie.

„Ik sta niet vijandig tegenover immigratie”, zei Johnson. Als mensen een aanwinst zijn voor Groot-Brittannië zijn ze wat de premier betreft welkom. Johnson stelde dat mensen met bepaalde talenten, zoals „balletdanseressen en kernfysici” een goede bijdrage kunnen leveren aan de Britse samenleving. Ook kan hij zich voorstellen dat er plek voor buitenlanders is in functies in de gezondheidszorg.

De Britse kiezers gaan op 12 december naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De focus van de Conservatieven van Johnson ligt vooral op het zo snel mogelijk regelen van de brexit.