Johnson belooft ‘groot plan’ voor Britse economie na coronacrisis

De Britse premier Boris Johnson beloofde maandag met een „groot plan” te komen om het Verenigd Koninkrijk te helpen zich te herstellen van de coronaviruspandemie. Hij liep daarmee vooruit op een toespraak die hij dinsdag houdt in een poging zijn politieke missie nieuw leven in te blazen.

De premier stelde een reeks van investeringen in onder meer infrastructuur en kennis in het vooruitzicht en zei dat het een „vergissing” zou zijn om terug te gaan naar het bezuinigingsbeleid van het afgelopen decennium.

In een interview met Times Radio bepleitte Johnson een aanpak à la „Roosevelt” om de economie te stimuleren. Dat was een verwijzing naar de zogeheten New Deal van de voormalige Amerikaanse president Franklin Roosevelt na de Grote Depressie.

„Het is nu mijn taak om ons hele land weer gezond te maken”, zei Johnson. „Waar we het morgen over zullen hebben, is een agenda om dit land weer op te bouwen tot een staat van economische welvaart voor de lange termijn. Het is een groots plan dat we gaan uitzetten.”

De premier probeert uit alle macht de Britse economie weer uit het slop te trekken. Door de pandemie en de economische neergang, verdubbelden de werkloosheidsaanvragen en moest de staat de lonen van bijna 12 miljoen banen in de particuliere sector ondersteunen.

Johnson staat onder toenemende druk van de media en oppositiepartij Labour vanwege zijn aanpak van de pandemie, waarbij het Verenigd Koninkrijk het hoogste dodental in Europa registreerde.

De premier zal dinsdag zijn blauwdruk voor het herstelplan presenteren. Johnson kondigde maandag al aan om 1,8 miljard pond (1,97 miljard euro) in scholen te investeren.

„Er is niets mis met ‘bouwen, bouwen, bouwen’, maar dat is op zichzelf niet genoeg. Er moet een focus zijn op ‘banen, banen, banen’,” zei oppositieleider van de Labour-partij, Keir Starmer, maandag tegen BBC Radio. „De premier is goed in veel beloven en slecht in leveren. En dit komt na een decennium van te weinig investeringen.”