Johnson belooft groene revolutie: windenergie voor alle huizen

De Britse premier Boris Johnson wil dat alle huishoudens in zijn land in 2030 van stroom worden voorzien via windparken voor de kust. De conservatieve politicus zei dat grote stappen worden gezet om de economie te vergroenen. Dat moet in de komende tien jaar „honderdduizenden, of zelfs miljoenen” banen opleveren.

„Uw fluitketel, uw wasmachine, uw kookapparaat, uw verwarming en uw elektrisch voertuig: ze krijgen allemaal schone en schuldvrije stroom via de wind die rond dit eiland blaast”, zei Johnson in een toespraak op een evenement van zijn Conservatieve Partij. „Wat olie is voor Saudi-Arabië, is wind voor het Verenigd Koninkrijk.”

De windparken op zee zijn volgens Britse media momenteel goed voor ongeveer een tiende van de totale Britse energieproductie. Johnson wil dat in 2030 40 gigawatt wordt opgewekt via die parken, ongeveer vier keer meer dan nu nog het geval is.

Johnson, die onder vuur ligt vanwege zijn aanpak van de coronacrisis, beloofde zijn land de komende jaren te zullen transformeren. „Na alles wat we hebben doorgemaakt, is het niet genoeg om terug te keren naar hoe het was. We hebben te veel verloren, om te veel mensen moeten rouwen.”

De premier raakte zelf ook besmet met het coronavirus en werd eerder dit jaar ernstig ziek. Hij zei dinsdag dat overgewicht daar een rol bij speelde. Johnson is inmiddels afgevallen. Hij verloor naar eigen zeggen bijna 12 kilo. „En ik ga door met dat dieet”, aldus de Britse premier.