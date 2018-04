Joelia Skripal wil geen hulp van ambassade

Joelia Skripal, die vorige maand in gezelschap van haar vader met ernstige vergiftigingsverschijnselen in een Engels ziekenhuis belandde, heeft geen behoefte aan de aangeboden hulp van de Russische ambassade in Londen. Mocht ze van gedachten veranderen, dan weet ze de diplomatieke dienst van haar vaderland wel te vinden. Dat heeft de Britse politie namens haar laten weten.

In een verklaring die woensdag is uitgegeven, zegt Joelia Skripal dat haar vader Sergej, een voormalig dubbelspion, nog altijd erg ziek is. Hoewel zij het ziekenhuis inmiddels heeft mogen verlaten, ondervindt ze zelf ook nog steeds de nadelige effecten van het zenuwgas dat tegen hen is gebruikt.

De 33-jarige Russische, die haar vader was komen opzoeken in Salisbury, voelt zich nog niet sterk genoeg om een interview te geven. Ze nam afstand van de uitspraken van haar nicht Viktoria in de Russische media. Dat waren niet haar woorden noch die van haar vader. „Ik ben Viktoria dankbaar voor haar bezorgdheid maar verzoek haar me niet meer te bezoeken en voorlopig ook geen contact met me op te nemen”, aldus de verklaring.