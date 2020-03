‘Joe Biden wint met groot verschil in Florida’

De Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden zal naar verwachting met groot verschil de Democratische voorverkiezingen in Florida winnen. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van voorlopige uitslagen. Ook in Illinois staat de 77-jarige Biden op winst.

Florida is voor Biden de 17e staat die hij in de wacht weet te slepen in de race voor de Democratische nominatie om presidentskandidaat te worden. Dinsdag wordt ook in Arizona gestemd. Ook daar wordt verwacht dat Biden zijn rivaal Bernie Sanders verslaat.

Winst in alle drie de staten betekent dat Biden een comfortabele voorsprong heeft op Sanders en de nominatie haast niet meer kan ontgaan. Oud-vicepresident Biden zal het dan in november op moeten nemen tegen de Republikeinse kandidaat bij de presidentsverkiezingen. Zijn tegenstander wordt zo goed als zeker president Donald Trump.