Joe Biden: Verkiezingen kunnen niet worden uitgesteld

De voornaamste Democratische kandidaat voor het presidentschap in de VS, Joe Biden, heeft beklemtoond dat de verkiezingen in november niet kunnen worden uitgesteld. Hij zei dat die in de grondwet geregeld zijn en ook de pandemie van het coronavirus is geen reden de stembusgang te vertragen of uit te stellen. Biden riep in een vraaggesprek met NBC de staten op in ieder geval voorbereidingen te treffen voor het stemmen op afstand, zoals bijvoorbeeld per brief, in plaats van in een stemlokaal.

Hoe dan ook is de verkiezingsdag 3 november, aldus Biden. Zijn oproep valt dinsdag samen met voorverkiezingen in de noordelijke staat Wisconsin, waar kiezers ondanks een lockdown in de rij moeten staan om hun stem uit te brengen. De Democratische gouverneur van de dunbevolkte staat (5,7 miljoen inwoners), Tony Evers, had vergeefs geprobeerd de verkiezing wegens het virus uit te stellen, zoals in veel staten is gebeurd. Ook de Democratische rivaal van Biden, de linkse Bernie Sanders, had zich uitgesproken tegen de voorverkiezing tijdens deze coronacrisis.

Maar het parlement van Wisconsin ging niet akkoord en ook het Hooggerechtshof bemoeide zich ermee. Een rechter in Wisconsin had beslist dat mensen die op de verkiezingsdag zelf niet zouden kunnen stemmen, meer tijd krijgen om dat alsnog te doen. Het Hooggerechtshof heeft zich tegen die verlenging gekeerd.

Hoe de verkiezingsdag in Wisconsin verloopt, wordt volgens Amerikaanse media en politici als een test gezien voor nog resterende stembusgangen in tijden van het coronavirus. De Wisonsin Kiescommissie heeft iedereen opgeroepen afstand te bewaren en de handen te wassen voor en na het stemmen.

Sanders is ondanks zijn achterstand nog steeds in de race en zo lang hij het niet opgeeft, duurt de strijd in het Democratische kamp voort. Dan zou door het uitstellen van een reeks voorverkiezingen op zijn vroegst in juli bekend worden wie officieel de kandidaat voor de Democraten is.