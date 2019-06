Joe Biden maakt draai rond abortus

De koploper voor de Amerikaanse presidentskandidatuur bij de Democraten, Joe Biden, heeft een omstreden standpunt rond abortus ingetrokken. Hij is er niet langer op tegen dat geld van de federale overheid door vrouwen wordt gebruikt voor een abortus.

Biden maakte zijn ommezwaai donderdagavond bekend op een partijcongres in Atlanta. „Ik kan niet rechtvaardigen dat miljoenen vrouwen geen toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben en geen gebruik kunnen maken van hun grondwettelijk recht”, zei Biden. Hij verwees daarbij ook naar de strenge abortuswetten die meerdere Amerikaanse staten de laatste maanden aannamen.

De ommezwaai was opmerkelijk, te meer omdat zijn campagneteam een dag eerder nog had bevestigd dat Biden achter het zogenoemde Hyde-amendement stond. Dat is een in 1976 aangenomen bepaling die het aanwenden van federaal geld voor abortus verbiedt.

De als gematigd te boek staande Biden lijkt de druk te voelen van de progressieve vleugel in de partij. Biden is rooms-katholiek en persoonlijk tegen abortus. Hij steunt echter wel de wet die het recht op abortus regelt.