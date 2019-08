Joe Biden laat zich niet buitenspel zetten in Democratische debat

Niet de inhoud, maar de persoon was woensdagnacht onderwerp van discussie tijdens het debat in Detroit van de Democratische presidentskandidaten. Doel was: de koploper in de peilingen, Joe Biden, buiten spel te krijgen.

Hoewel Biden enkele uitglijders maakte –hij vergiste zich bijvoorbeeld op het punt van de kosten voor een nieuw zorgstelsel– bleef hij staande. De aanvallen van zijn concurrenten wist hij met een zekere rust en enige humor van zich af te slaan. Zo zei hij na een betoog van kandidaat Kirsten Gillibrand over de positie van de vrouw: „Ik weet niet wat u nu eigenlijk wil, behalve dat u het leuk vindt om president te worden.”

Slaagde Kamala Harris er tijdens de debatten van enkele weken geleden in om Biden klem te zetten met haar kritiek op zijn aanpak in de jaren 70 van de segregatie, in dit tweede debat kreeg Biden haar in de hoek met zijn kritiek op Harris’ plan voor de gezondheidszorg dat ze de achterliggende weken presenteerde.

In dat plan zou iedere Amerikaan toegang tot zorg krijgen, door een publieke verzekering aan iedereen aan te bieden, of mensen de optie te geven hun private verzekering te behouden. Voor de transitie naar haar systeem trekt ze tien jaar uit. Biden merkte fijntjes op: „Elke keer dat iemand je vertelt dat je over tien jaar iets goeds krijgt, zou je je moeten afvragen waarom het tien jaar gaat duren.”

Biden kwam ook nog even terug op de kritiek van Harris –tijdens het eerste debat– op zijn houding ten aanzien van de scheiding tussen zwart en wit. Hij wees erop dat onder Harris als openbaar aanklager van Californië twee schooldistricten die het meest gesegregeerd zijn in het land, in Los Angeles en San Francisco, onder haar verantwoordelijkheid vielen. „Ik heb geen enkele keer gezien dat ze een zaak tegen die districten startte om ze te integreren.”

Het debat van woensdagavond had minder duidelijke winnaars dan het debat de avond ervoor, toen vooral Elizabeth Warren, John Delaney en Marianne Williamson zich sterk profileerden. Die avond ging het ook veel meer over de inhoud. Centraal was de vraag: moet de partij naar links of meer naar het midden bewegen? Warren en Sanders kiezen voor het eerste; anderen, onder wie Biden, voor het tweede.

Uitblinker

Harris liet minder zien van haar scherpe debatteervaardigheden dan anders. Bill de Blasio maakte zich woensdagavond sterk als voorvechter van de ‘gewone Amerikaan’ en Jay Inslee was de meest gepassioneerde spreker op het gebied van klimaat. De enige echte uitblinker van de avond was Cory Booker. Wanneer hij sprak, werd er geluisterd. Toen Biden hem per ongeluk als president aansprak, bedankte hij hem lachend voor zijn steun.

Maar Booker was ook scherp: hij viel Biden aan op het feit dat hij in het verleden voor wetten heeft gestemd die tot gevolg hebben gehad dat Amerikanen van kleur een veel hogere kans hebben op een gevangenisstraf dan blanke Amerikanen. Biden beet terug dat Booker als burgemeester van Newark zelf politie-acties had opgezet die zwarte mensen vaker staande hielden om te fouilleren. Daarop antwoordde Booker dat Biden meepraat over dingen waar hij eigenlijk niet zoveel van weet.