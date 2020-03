’Joe Biden krijgt ook steun van oud-rivaal Beto O’Rourke’

In zijn poging presidentskandidaat te worden namens de Democraten krijgt Joe Biden ook de steun van oud-rivaal Beto O’Rourke. Dat schrijft The New York Times maandag (lokale tijd) op basis van twee ingewijden.

Het voormalige lid van het Huis van Afgevaardigden zal naar verwachting maandag (lokale tijd) op een bijeenkomst in Texas met Biden verschijnen. O’Rourke stapte zelf begin november uit de strijd om de Democratische nominatie, nadat hij voor zijn gevoel onvoldoende steun had om echt een kanshebber te worden.

Biden kreeg onlangs ook al de steun de Amerikaanse senator Amy Klobuchar en oud-burgemeester Pete Buttigieg. De twee gematigde kandidaten maakten de afgelopen dagen bekend uit de Democratische voorverkiezingen te stappen. Door zich achter Biden te scharen, hopen ze dat hij weet te winnen van de linkse Bernie Sanders, die in de voorverkiezingen aan kop gaat.