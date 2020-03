Joe Biden komt sterk uit de bus na verkiezingen op Super Tuesday

Bij de Democratische voorverkiezingen heeft Joe Biden dinsdag nacht de beste zaken gedaan. Hij won op Super Tuesday negen staten, tegenover vier voor Bernie Sanders. Alleen in Maine is nog niet duidelijk wie als winnaar te voorschijn komt. Hiermee neemt voormalig vicepresident Biden de leiding in de strijd om de gedelegeerden voor de Democratische partijconventie.

Biden schoot de afgelopen dagen omhoog in de peilingen, na zijn overwinning in South Carolina. Desondanks was de verwachting dat Sanders dinsdag de meeste gedelegeerden zou winnen. De socialistische senator had al maanden stevig geïnvesteerd in de staten die op Super Tuesday naar de stembus zouden gaan. Vooral Californië kreeg veel aandacht, omdat die staat 10 procent van het totale aantal gedelegeerden levert. Hier wist Sanders te winnen, evenals in Colorado, Utah en thuisstaat Vermont.

Biden boekte zijn belangrijkste overwinning in de grote zuidelijke staat Texas. Lang leek het erop dat Bernie Sanders deze staat zou winnen, maar de voormalig vicepresident wist uiteindelijk een nipte zege te boeken. Texas werd gezien als de belangrijkste graadmeter voor wie de meeste kans heeft om de nominatie te veroveren.

Biden won daarnaast, zoals verwacht in de andere zuidelijke staten: Alabama, Arkansas, North Carolina, Oklahoma, Tennessee en Virginia. In deze regio wonen veel Afro-Amerikanen, een kiezersgroep waar hij zeer populair is. De overwinningen waren groter dan de peilingen voorspelden, waardoor hij extra gedelegeerden naar zich toe trok. Bovendien wist Biden onverwacht te winnen in de noordelijke staten Massachusetts en Minnesota, waar Sanders volgens de voorspellingen favoriet was.

Volgens berekeningen van de New York Times zal Biden in totaal rond de 600 gedelegeerden winnen in de 14 staten van Super Tuesday tegenover ongeveer 520 voor Bernie Sanders. Het exacte aantal gedelegeerden per kandidaat wordt pas in de loop van de komende dagen duidelijk, doordat in bijvoorbeeld Californië per brief mag worden gestemd. Veel stembiljetten per post zullen pas donderdag of vrijdag binnenkomen.

De andere Democratische kandidaten stelden vannacht teleur. Michael Bloomberg had een half miljard dollar geïnvesteerd in zijn campagne, maar wist in de meeste staten nauwelijks of niet eens de kiesdrempel van 15 procent van de stemmen te halen. Volgens de New York Times resulteert dit in ongeveer 110 gedelegeerden voor de multimiljardair. Bloomberg rekende erop dat Bidens campagne zou instorten, waardoor hij het alternatief voor Bernie Sanders kon worden. Hij blijkt echter niet in staat de voormalig vicepresident te verslaan. De geruchten zijn dat hij op korte termijn de race verlaat.

Elizabeth Warren beleefde evenmin een goede dag. Zij haalde in veel staten niet de kiesdrempel en eindigde slechts op de derde plaats in haar thuisstaat Massachusetts. Het is zelfs de vraag of zij in deze veertien staten in totaal honderd gedelegeerden haalt, onvoldoende om relevant te blijven in de verkiezingsstrijd.

Daarmee is de race bij de Democraten feitelijk een tweegevecht tussen Biden en Sanders geworden. Biden is inmiddels de grootste kanshebber. Hij heeft de afgelopen dagen de steun gekregen van een groot aantal belangrijke partijgenoten die nu ook actief campagne voor hem voeren bij hun achterban. Bovendien heeft hij verreweg de meeste steun gekregen van kiezers die in de afgelopen dagen pas besloten hebben op wie zij stemmen. Dit wijst erop dat Biden veel momentum heeft. Weet hij dit de komende twee weken om te zetten in overwinningen in staten als Michigan en Florida, dan is de nominatiestrijd zo goed als voorbij.