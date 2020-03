Joe Biden heeft voorverkiezingen South Carolina gewonnen

Oud-vicepresident Joe Biden heeft de voorverkiezingen in de staat South Carolina met flinke voorsprong gewonnen. Na het tellen van het overgrote deel van de stemmen heeft hij 48,6 procent van de ‘delegates’ achter zich. Senator Bernie Sanders volgt met 20 procent. Tom Steyer, die bekend heeft gemaakt te stoppen, staat op 11 procent.

Uit exitpolls van diverse media bleek eerder al dat Biden een ruime voorsprong had op zijn naaste concurrenten. De voormalige vicepresident riep dan ook de overwinning uit. „Als de Democraten een kandidaat willen die een Democraat is, een levenslange Democraat, een trotse Democraat, een Obama-Biden Democraat. Sluit u dan bij ons aan.”

South Carolina is de vierde plek waar de strijd om de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvindt. Het zijn de laatste voorverkiezingen voor Super Tuesday, als er in veertien staten wordt gestemd, komende dinsdag. Voor Biden was het de laatste kans om voor Super Tuesday nog aan te haken bij senator Bernie Sanders die de twee vorige voorverkiezingen won. Buttigieg ging in de eerste met de overwinning aan de haal.

In South Carolina is meer dan de helft van de Democratische stemmers zwart. Biden heeft veel steun onder de zwarte stemmers, terwijl Sanders en Buttigieg moeite hebben hen achter zich te krijgen. In 2016 leed Sanders mede daardoor een grote nederlaag tijdens de voorverkiezingen in de staat toen hij het opnam tegen Hillary Clinton.