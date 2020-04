Joe Biden dringt aan op eenheid in Democratische Partij

Joe Biden heeft als overgebleven kandidaat voor het presidentschap van de Democratische Partij tot eenheid onder Democraten opgeroepen. Hij zei dit kort nadat zijn voornaamste rivaal, de linkse senator uit Vermont Bernie Sanders, had erkend de kandidatuur niet meer te kunnen winnen. Sanders beloofde daarbij met „de zeer gerespecteerde Biden” samen te werken. Biden zei de aanhangers van Sanders te begrijpen: „Ik zie jullie, ik hoor jullie en ik begrijp wat we snel in dit land gedaan moeten krijgen. Ik hoop dat jullie bij ons komen, jullie zijn welkom en jullie zijn nodig”.”

Sanders wil naar eigen zeggen samenwerken om „onze progressieve ideeën” te dienen. Joe Biden wordt nu vrijwel zeker door het partijcongres in de zomer gekozen als de man die het in de presidentsverkiezingen in november gaat opnemen tegen de Republikeinse president Donald Trump. Maar Sanders trekt zich niet helemaal uit de voorverkiezingen terug. Hij wil met zo veel mogelijk mensen achter hem op het congres invloed op de partij uitoefenen.

De aanvankelijk voornamelijk onder oudere Democraten populaire ex-vicepresident Biden leek het onderspit te delven in de voorverkiezingen. Maar de coronacrisis heeft thema’s waar Sanders mee scoorde, naar de achtergrond gedreven. Bovendien zijn de verkiezingscampagnes vrijwel stilgelegd en zijn voorverkiezingen uitgesteld.

Hoe Biden de hereniging van zijn verdeelde partij voor zich ziet, is volgens de The New York Times door de lockdowns onduidelijk. Biden is ‘ondergedoken’ in zijn woning in Wilmington (Delaware). Hij richt zich zo nu en dan via tv en internet tot de buitenwereld. Van een gezamenlijk optreden van de twee Democratische leiders om de eenheid uit te stralen, lijkt het voorlopig niet te komen. En het uitstel van het Democratische partijcongres naar augustus, betekent ook dat Biden minder tijd heeft om als presidentskandidaat campagne te voeren.

Ook Trump, die rekende op een probleemloze herverkiezing, heeft door de coronacrisis te maken met onvoorziene problemen. Zijn belangrijkste thema, de economisch groei, is verdampt. Ook zijn verkiezingsbijeenkomsten zijn afgelast. De twee kandidaten om de 46e president van de VS te worden, hebben elkaar maandag gebeld over de bestrijding van het virus, meldden Amerikaanse media. Het was volgens Trump een goed gesprek. Biden zei dat de twee hebben afgesproken het belangrijkste van de conversatie vertrouwelijk te houden.