Joe Biden dringt aan op eenheid in Democratische Partij

Joe Biden heeft als overgebleven kandidaat voor het presidentschap van de Democratische Partij tot eenheid onder Democraten opgeroepen. Hij zei dit kort nadat zijn voornaamste rivaal, de linkse senator uit Vermont Bernie Sanders, had erkend de kandidatuur niet meer te kunnen winnen. Sanders beloofde daarbij met „de zeer gerespecteerde Biden” samen te werken.

Sanders wil samenwerken om „onze progressieve ideeën” te dienen. Joe Biden wordt naar verwachting door het partijcongres in de zomer gekozen als de man die het in de presidentsverkiezingen in november gaat opnemen tegen de Republikeinse president Trump. Maar Sanders trekt zich niet helemaal uit de voorverkiezingen terug. Hij wil met zo veel mogelijk mensen achter hem op het congres invloed op de partij uitoefenen.