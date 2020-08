Joe Biden belooft familie neergeschoten man in Kenosha recht

Joe Biden heeft naar eigen zeggen contact gehad met familie van de zondag in de noordelijke stad Kenosha neergeschoten Jacob Blake en zijn gesprekspartners gerechtigdheid beloofd. Biden is de Democratische kandidaat voor het presidentschap in de Amerikaanse verkiezingen van 3 november. President Trump heeft woensdag aangekondigd onmiddellijk federale ordehandhavers naar Kenosha te sturen om de plunderingen en de anarchie in de plaats een halt toe te roepen.

In de verkiezingscampagne verwijt Trump zijn rivaal Biden geregeld dat die weigert het geweld en de plunderingen rond de betogingen tegen politiegeweld en racisme te veroordelen. De zwarte Blake werd door een agent meerdere keren in de rug geschoten toen hij zondag terug naar zijn auto liep waar zijn drie kleine kinderen in zaten. Hij had kennelijk geprobeerd een ruzie tussen twee vrouwen te sussen. Het is volkomen onduidelijk waarom de agent het vuur op de ongewapende 29-jarige Blake opende. Hij is zwaar gewond en zou verlamd zijn. Alle betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gesteld. Het incident leidde tot enorme nachtelijke protesten, plunderingen en vernielingen in de stad van circa 100.000 inwoners aan het Meer van Michigan.

Het neerschieten van Jacob Blake was na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van een zwarte verdachte in mei in Minneapolis door toedoen van een blanke agent. De dood van George Floyd ontketende een golf van massale protesten tegen politiegeweld en hevige rellen en plunderingen. De Amerikaanse politie is zwaar onder druk komen te staan door alle kritiek en protestacties, onder meer gericht op korten op de begroting van politiediensten en zelfs de opheffing van de politie. Veel politiemensen zoeken een andere baan of willen eerder met pensioen. In veel steden is het vuurwapengeweld sinds mei enorm toegenomen.