Joden niet eens met lhbt-lessen op scholen

Ultra-orthodoxe Joodse leraren en ouders in Engeland waarschuwen dat scholen ondergronds gaan en hun kinderen thuis les krijgen wanneer de overheid doorgaat met het voorlichten over homoseksuele relaties en geslachtsverandering. Dat schrijft The Guardian.

Dat zeggen leden van de Charedische stroom binnen de Joodse gemeenschap. De Britse overheidsinstantie Ofsted, dat toeziet op onderwijs, vindt dat alle leerlingen bewust moeten worden van lhbt-relaties. Sommigen ultra-orthodoxe Joden zeggen liever het land te verlaten dan dat hun kinderen les krijgen over ‘alternatieve leefstijlen’.

Volgens cijfers die vorige week door het Institute for Jewish Policy Research (JPR) zijn gepubliceerd, volgen er meer dan 20.000 kinderen onderwijs op ultra-orthodoxe scholen die gefinancierd zijn door de staat.