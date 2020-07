Joden in Jemen lijken steeds meer vogelvrij

Er circuleren steeds meer berichten dat Huthi-rebellen jacht maken op de laatste Joden die zich nog in Jemen bevinden. Emigratie naar Israël lijkt dan nog de enige optie.

De officiële slogan van de Huthi-opstandelingen in Jemen laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ”Allah is groot; Dood aan Amerika; Dood aan Israël; Vloek over de Joden; Overwinning voor de islam”.

Niet voor niets waarschuwde Yigal Ben Shalom, voorzitter van de Vereniging voor Jemenitisch-Joodse Traditie in Israël, al in 2015 voor het gevaar dat de kleine Joodse gemeenschap –de schattingen lopen uiteen van vijftig tot honderd personen– in Jemen bedreigde. In dat jaar veroverden de door Iran gesteunde Huthi’s de Jemenitische hoofdstad Sana’a en breidden hun invloed in snel tempo over andere delen van het Arabische land uit. Die opmars werd de afgelopen jaren deels gestuit door militair ingrijpen van Saudi-Arabië en diverse Golfstaten.

Officieel genoten de Jemenitische Joden presidentiële bescherming. Maar met het verdrijven van het staatshoofd door de rebellen, werd de positie van de Joden uiterst ongewis. Ben Shalom maakte zich destijds vooral zorgen om jonge Joodse weesmeisjes. Zij moeten zich volgens de wet verplicht tot de islam bekeren. Hij drong er bij de gemeenschap dan ook op aan om zo snel mogelijk naar Israël te emigreren.

Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het grootste deel van de Jemenitische Joden emigreerde na de stichting van de staat Israël in 1948. Die verhuizing kwam tot stilstand toen in 1962 een burgeroorlog in Jemen uitbrak. In de decennia daarna lukte het alleen nog via strikt geheime operaties om Joden naar Israël te brengen.

De mogelijkheden om het land te verlaten zijn inmiddels alleen maar kleiner geworden. Door de slepende burgeroorlog, het uitbreken van besmettelijke ziektes en een ernstige voedselcrisis, is het grootste deel van de bevolking alleen nog maar bezig met overleven. Bovendien zag een deel van de Joodse gemeenschap de ernst van de bedreiging volgens Ben Shalom niet echt in.

Sinds enkele dagen circuleren echter in diverse Jemenitische en Egyptische media berichten over „etnische zuiveringen” onder Jemenitische Joden. Huthi-rebellen zouden Joden hebben gearresteerd en gedwongen hun grond en huizen voor spotprijzen te verkopen. Ook zouden ze hen van elektriciteits- en watervoorzieningen hebben afgesneden en hebben belet om voedsel in te kopen.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de berichten, aldus dagblad The Jerusalem Post. Tegelijkertijd benadrukte een woordvoerder van het departement dat in het verleden vaker dit soort verhalen de ronde heeft gedaan en dat die lang niet altijd op waarheid berustten.

Overigens lijken de praktijken van de Huthi-rebellen zich niet alleen tegen de Joden in Jemen te keren. Ook soennitische moslims moeten het volgens een bericht in de Egyptische krant al-Mesryoon ontgelden. De Huthi’s behoren tot de sjiitische Zaidi-sekte.

Voor de Joodse gemeenschap is hoe dan ook de veiligste optie om naar Israël te emigreren. Gezien de gedurfde Israëlische operaties uit het verleden om Joden ‘naar huis’ te halen, hoeft het niet te verbazen als de laatste Jemenitische Joden binnenkort voet in het Beloofde Land zullen zetten.