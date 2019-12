Jimmy Carter ontslagen uit ziekenhuis

De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter is woensdag ontslagen uit het ziekenhuis in Americus, in de staat Georgia. Hij werd daar behandeld voor een infectie aan de urinewegen. De 95-jarige Carter zal thuis in Plains aan zijn verdere herstel werken. Bij vertrek wensten hij en zijn vrouw Rosalyn volgens de media iedereen rust en vreugde toe in de komende vakantieperiode.

Carter werd afgelopen weekeinde opgenomen in Phoebe Sumter Medical Center, slechts enkele dagen nadat hij het Emory University Hospital in Atlanta had verlaten. Daar verwijderden de artsen een bloeduitstorting onder zijn schedel.