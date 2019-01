„Jim Webb in beeld als minister van Defensie”

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt Jim Webb, een voormalig Democratische senator, te benoemen tot minister van Defensie als opvolger van de opgestapte Jim Mattis. Dat schrijft The New York Times donderdag. Webb heeft regeringservaring met Republikeinen. Onder Ronald Reagan was hij een klein jaar minister van Marine.

Webb staat te boek als een uitgesproken tegenstander van de oorlog in Irak. Volgens de NYT is hij mogelijk in beeld gekomen om de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië en Afghanistan, die Trump heeft beloofd, zo soepel mogelijk te laten verlopen.