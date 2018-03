Jihadisten verdedigen belegerd Oost-Ghouta

Strijders die zich Jaish al-Islam (Leger van de Islam) noemen hebben woensdag beklemtoond dat ze niet met Moskou over een vrijgeleide uit hun omsingelde enclave Oost-Ghouta willen onderhandelen. De jihadisten stellen dat ze het gebied blijven verdedigen.

Maar volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er wel degelijk strijders die geëvacueerd willen worden. Verschillende strijdgroepen houden de verstedelijkte en belegerde enclave in hun greep.

Rusland heeft als steunpilaar van het regime van president Assad in Syrië voorgesteld dat ‘de terroristen’ met lichte bewapening en hun familie kunnen worden geëvacueerd. De strijders in het oosten van de stad Aleppo gingen in 2016 wel in op een soortgelijk Russisch aanbod. Zij zijn toen in bussen uit het belegerde stadsdeel naar een gebied gereden ten westen van de stad dat nog in handen van jihadisten was.

Oost-Ghouta wordt al jaren belegerd en is vooral in handen van de groep Jaish al-Islam. Volgens de Russen en Syriërs beschiet de groep Damascus vanuit de enclave en vuurt die ook op routes voor evacués of hulpverleners. De groep zou de burgers feitelijk gijzelen en als menselijk schild gebruiken. Jaish al-Islam deed dat enkele jaren geleden door gevangen burgers in kooien rond te rijden of neer te zetten op plekken waar ze een aanval verwachtten.

Het Syrische regime heeft woensdag regeringsgetrouwe milities naar Oost-Ghouta gestuurd om de troepen daar te helpen de enclave in te nemen. De waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten schatten dat het om minstens zevenhonderd man gaat.