‘Jihadisten ontsnappen na bombardement ’

Vijf gevangengenomen jihadisten van Islamitische Staat (IS) zijn volgens Syrische Koerden ontsnapt als gevolg van een bombardement vanuit Turkije op Qamishli. Dit meldden bronnen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) die er in gevecht zijn geraakt zijn geraakt met Turkse troepen. Qamishi ligt aan de Turkse grens.

De SDF waren in het noordoosten van Syrië een belangrijke factor in de internationale strijd tegen de jihadisten van IS. Ze houden nu naar schatting meer dan 80.000 mensen van de jihadistische beweging of hun familieleden vast, inclusief naar schatting 12.000 ex-strijders.

Westerse mogendheden vrezen dat IS opnieuw voet aan de grond krijgt tijdens het Turks-Koerdische strijdgewoel. Het is niet bekend of IS als organisatie nog bestaat.

Veel IS-strijders zijn sinds 2017 verdwenen in Syrië of Irak. Het gaat mogelijk om 18.000 mensen die uit beeld zijn geraakt met naar schatting meer dan 350 miljoen euro aan geld en goederen.