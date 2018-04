„Jihadisten geëvacueerd uit bolwerk Duma”

Twee bussen met strijders van de extremistische strijdgroep Jaish al-Islam en familieleden hebben maandag na onderhandelingen de belegerde enclave Duma verlaten. Ze gaan volgens Syrische staatsmedia naar Jarablus, een plaats aan de Turkse grens op de rechteroever van de rivier de Eufraat die niet in handen van de regering is.

De voertuigen moeten de eerste van een reeks zijn, die de strijders van Jaish al-Islam (Leger van de Islam) uit de verwoeste voorstad van Damascus, Duma, wegbrengt. Daarmee heeft dan de belangrijkste strijdgroep van de regio Oost-Ghouta er de aftocht geblazen.

Duma, nog geen 10 kilometer ten noordoosten van Damascus, wordt belegerd sinds 2013. In februari zijn de Syrische strijdkrachten met hun bondgenoten begonnen Oost-Ghouta in te nemen. Onderdeel van de tactiek zijn zware luchtaanvallen die de strijders aanzetten om het aanbod hen te evacueren aan te nemen. Eerder zijn na lange belegeringen radicale soennitische strijders vertrokken uit Oost-Aleppo, in het noorden van het land (2016) en recent uit bolwerken ten zuiden van Duma.

Damascus rechtvaardigt de belegeringen en beschietingen door erop te wijzen dat terroristen er burgers in gijzeling houden en als menselijk schild gebruiken. Oost-Ghouta was in handen van verschillende strijdgroepen, vooral jihadisten zoals die van Jaish al-Islam. Die liet enkele jaren geleden gegijzelde burgers in kooien rondrijden of neerzetten op plekken waar ze een aanval verwachtten. Jaish al-Islam presenteert zich naar buiten toe nu gematigder. Vlak ten zuiden van het centrum van Damascus is nog steeds een enclave in handen van strijdgroepen zoals bij Mukhayam al-Yarmuk van Islamitische Staat.