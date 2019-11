Jihadisten doden vijftien Malinese militairen

Jihadisten hebben zeker vijftien militairen van het Malinese leger gedood in het noorden van het land. Dat zegt een woordvoerder van het leger, die waarschuwt dat het dodental nog kan oplopen.

De aanval is de volgende klap voor het regeringsleger dat vooral in Noord-Mali in een heftige strijd verwikkeld is met jihadisten gelieerd aan al-Qaeda en IS. Eind september kwamen 38 Malinese militairen om het leven bij aanvallen op twee legerbases in het midden van het land. Ook daar heeft het leger het lastig, ondanks de aanwezigheid van internationale troepen. Nederlandse militairen zaten in VN-verband van 2014 tot mei 2019 in Mali om te proberen de vrede daar te bewaren.

De islamitische milities hebben zich de afgelopen jaren vanuit Mali verspreid over buurlanden als Niger en Burkina Faso.