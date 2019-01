Jihadisten beheersen rebellenbolwerk Idlib

De rol van Syrische rebellen die geen islamitisch extremisme aanhangen, lijkt uitgespeeld. In het vrijwel laatste bolwerk van opstandelingen in Syrië, de provincie Idlib, hebben jihadisten van de Hayat Tahrir al-Sham andere rebellengroepen na gevechten uitgeschakeld.

Volgens de HTS (Bevrijdingsorganisatie voor de Levant) zijn de gevechten beëindigd met een akkoord tussen de rebellengroepen dat donderdag is ondertekend. Het akkoord spreekt van ‘een Reddingsregering’ voor de regio, maar volgens waarnemers heerst feitelijk de aan al-Qaeda verwante HTS nu over Idlib.

Sinds Syrische burgeroorlog medio 2011 begon, zijn tientallen groepjes soennitische opstandelingen gevormd. De meest succesvolle bleken jihadisten die destijds steun genoten uit de Arabische Golfstaten. Westerse landen en Turkije hebben ook groepjes in Idlib gesteund. Turkije houdt in het Syrische Turkse grensgebied ten westen van de rivier de Eufraat ook nog rebellen op de been.

Maar het verloop van de strijd werd uiteindelijk bepaald door de uit Irak afkomstige jihadisten van Islamitische Staat, Koerdische milities en door Russisch militair ingrijpen. Het regime van president Assad is winnaar en heerst weer over vrijwel heel Syrië ten westen van de rivier de Eufraat, met uitzondering van Idlib. Over de Eufraat zijn Koerdische milities de baas. Zij zoeken nu, net als eerder in de oorlog, samenwerking met Assad. Turkije dreigt Koerdische milities aan te vallen.

In de catastrofale burgeroorlog is circa de helft van de bevolking (23 miljoen in 2011) van huis en hard verdreven. Volgens voorzichtige schattingen zijn er 465.000 mensen om het leven gekomen en meer dan een miljoen gewond geraakt.