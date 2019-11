‘Jihadist vast tussen Griekenland en Turkije’

Een vermeende Amerikaanse jihadist is gestrand in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland. Een Turkse functionaris zegt dat de man daar de nacht heeft doorgebracht.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dinsdag dat zijn land niet meer verantwoordelijk is voor de Amerikaan. „Het maakt ons niet uit of hij vastzit aan de grens”, zei Erdogan op televisie. „Of ze hem toelaten of niet is niet ons probleem.”

De Griekse krant Kathimerini bericht dat de Amerikaan maandag door de Turkse agenten naar de grens is gebracht. Die vertelden volgens de Griekse politie dat het visum van de man was verlopen. De Amerikaan zou in eerste instantie hebben geweigerd naar Griekenland te gaan en is toen teruggebracht naar Turkije.

De Amerikaan dook later alleen op aan de grens bij de Turkse provincie Edirne en vroeg alsnog om toegelaten te worden. Griekse grenswachten weigerden hem door te laten. De man is naar verluidt een jihadist die in Syrië is opgepakt door Turkse troepen. De Turkse functionaris meldde dat hij niet wilde terugkeren naar de Verenigde Staten en liever naar Griekenland wilde.