”Jezus redt” op muren in heel Parijs

Op bushokjes, langs de weg op viaducten, op geluidswallen en verwarmingsbuizen; overal duikt sinds november in Parijs de tekst ”Jésus Sauve” (Jezus Redt) op, geschreven in graffitiletters. De Franse zender LCI probeerde deze week uit te zoeken wie erachter zit.

Telefoontjes met evangelicale organisaties in Frankrijk, zoals de Evangelische Alliantie en Jeunesse Pour Christ (Youth for Christ), leverden echter niets op. „Ik volg met enig vermaak de vermenigvuldiging van de tags ”Jésus Sauve” in Parijs”, reageerde Romain Choisnet van de Evangelische Alliantie in Frankrijk. Hij vroeg „links en rechts” rond, maar kon de zender niet helpen.

In de graffitiscene werd de omroep ook niet veel wijzer, al leerden ze daar wel dat het om een professionele artiest gaat. De teksten staan bijvoorbeeld op moeilijk bereikbare plekken.