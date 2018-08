'Jetset-monnik' krijgt 114 jaar cel

Een voormalige Thaise monnik die bekendstond om zijn luxe levensstijl, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 114 jaar. Een rechtbank in Bangkok oordeelde dat Wirapol Sukphol zich schuldig maakte aan onder meer fraude en witwassen.

Sukphol was al in 2013 uit de monnikenorde gezet. Dat gebeurde nadat een video was opgedoken waarop hij in een privévliegtuig een stapel bankbiljetten vasthield. De man was bovendien beschuldigd van seks met een minderjarig meisje. De Verenigde Staten leverden de zogenoemde 'jetset-monnik' vorig jaar uit.

Een overheidsbron zegt dat de monnik fraude pleegde doordat hij beweerde over bovennatuurlijke krachten te beschikken. De beschuldiging van witwassing zou samenhangen met de aankoop van luxe auto's. Sukphol hoeft naar verwachting maar 20 jaar van zijn straf uit te zetten. Hij wordt ondertussen ook nog vervolgd voor andere strafbare feiten, zoals kindermisbruik.