Jeremy Hunt: outsider in race als premier

Jeremy Hunt is de buitenstaander in de race voor de opvolging van premier Theresa May. De 52-jarige minister van Buitenlandse Zaken wordt door velen gezien als saai en te Europees-vriendelijk. Maar in tegenstelling tot zijn rivaal Boris Johnson was Hunt in staat om zijn plannen voor uittreding uit de Europese Unie te onderbouwen met details.

Net als Johnson wil Hunt opnieuw onderhandelen over de al drie keer in het parlement weggestemde mislukte brexitdeal. Anders dan zijn tegenstander heeft hij een tijdschema gepresenteerd - zij het extreem krap. Hij wil drie weken lang nieuwe onderhandelingen met Brussel houden in september. Als dat niet werkt, zal hij met tegenzin een brexit zonder deal accepteren, verklaarde Hunt. Daartoe heeft hij al een noodbudget aangekondigd.

Hunt geldt in tegenstelling tot Johnson als salonfähig. Maar ook hij profileerde zich soms als herrieschopper. Op een partijcongres vergeleek hij de Europese Unie met de voormalige Sovjet-Unie. „Als je de club van EU-staten in een gevangenis verandert, zal de wens om het te verlaten niet afnemen, maar groeien”, waarschuwde Hunt voor Brussel. Het lokte woedende protesten uit, vooral van de Oost-Europese lidstaten.

Zijn achilleshiel is dat hij in 2016 nog vóór het brexitreferendum campagne voerde voor het behoud van het EU-lidmaatschap en pas later een draai maakte. Hij stelt vergelijkbare condities als de ooit als compromiskandidaat geprezen Theresa May - en wordt daarom soms bespot als „Theresa in broek”. Kort na het brexitreferendum voerde Hunt zelfs campagne voor een tweede referendum over de voorwaarden van de terugtrekking.

De in Oxford afgestudeerde Hunt komt uit de Britse bovenlaag. Hij ging naar een elitekostschool in het zuidoosten van Surrey. Hij werkte enige tijd als leraar Engels in Japan voordat hij terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk om verschillende bedrijven te beginnen. Zijn vader was admiraal bij de Britse marine.