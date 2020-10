Jehova's getuige vangt bot bij EU-hof over buitenlandse operatie

Zorgverzekeraars mogen in principe weigeren een behandeling te vergoeden die een patiënt om religieuze redenen in het buitenland wil ondergaan. Maar dan moet voor zo'n besluit wel een goede reden zijn, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Bijvoorbeeld dat de kosten dan zo hoog worden dat het zorgverzekeringsstelsel gaat wankelen.

Het hof velde een oordeel in de zaak van een Letse Jehova's getuige. Die wilde voor de openhartoperatie van zijn zoon naar Polen uitwijken, omdat daar geen bloedtransfusie bij de ingreep komt kijken. Jehova's getuigen geloven dat ze andermans bloed niet toegediend mogen krijgen. Maar de zorgverzekeraar wilde de operatie in Polen niet vergoeden.

De verzekeraar stond in zijn recht, vindt het hof. De patiënt werd nu in de praktijk wel anders behandeld dan patiënten die geen been zien in een bloedtransfusie, en is zo het slachtoffer van indirecte discriminatie op grond van godsdienst. Maar dat mag, als de kosten bijvoorbeeld uit de hand zouden lopen als verzekeraars zulke patiënten wél ter wille zouden zijn.