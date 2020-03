Een Jehova’s getuige is op de Krim tot 6 jaar cel veroordeeld wegens activiteiten voor een verboden groepering. De Jehova’s getuigen zijn in 2017 door het hooggerechtshof van Rusland bestempeld als een extremistische organisatie die moet worden ontmanteld. Het leidde tot de vervolging van Jehova’s getuigen in Rusland.

De Krim is in 2014 door Rusland geannexeerd. De meeste landen erkennen die annexatie van het Oekraïense schiereiland niet.