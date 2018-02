Jean-Marie le Pen houdt erelidmaatschap FN

Jean-Marie le Pen blijft erevoorzitter van de Franse populistische partij Front National. Dat heeft een rechter in hoger beroep gevonnist. De partij heeft terecht zijn lidmaatschap ingetrokken, maar zijn eretitel blijft behouden, meldt de krant Le Figaro.

De beslissing is de laatste zet in een juridisch steekspel tussen de oprichter van de partij en zijn dochter Marine, die nu partijleider is. Zij trok zijn lidmaatschap in nadat hij opnieuw had gesproken over de gaskamers als „slechts een detail van de geschiedenis” van de Tweede Wereldoorlog.