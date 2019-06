Javid uitgeschakeld, Johnson weer ruim aan kop

Minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid is uitgeschakeld voor het leiderschap van de Britse Conservatieven en het premierschap. Hij kreeg in de vierde ronde van de afvalrace de minste stemmen van de 313 Conservatieve Lagerhuisleden. Boris Johnson ging net zoals in de voorgaande drie ronden ruim aan kop.

Er zijn nu nog drie kandidaten over in de race om Theresa May op te volgen als partijleider en premier. Johnson kreeg opnieuw veruit de meeste stemmen (157). Minister Michael Gove van Milieu werd tweede met 61 stemmen, net voor minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken met 59 stemmen. Javid kreeg slechts 34 stemmen.

De vijfde verkiezingsronde is later donderdag. Dan valt nog een kandidaat af. Circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij kunnen daarna hun stem uitbrengen op de twee overgebleven kandidaten. De uitslag wordt eind juli verwacht.