Jaren cel voor Duitse extremisten

Het gerechtshof van Dresden heeft woensdag in het proces tegen de leden van de rechts-extremistische Freital-groep lange gevangenisstraffen opgelegd. De zeven aangeklaagde mannen en een vrouw gaan vier tot tien jaar de cel in wegens vorming van een terroristische organisatie en poging tot moord of medeplichtigheid daaraan.

De bende van acht moest zich verantwoorden voor in totaal vijf bomaanslagen in 2015 in Freital en Dresden. Opvangcentra voor vluchtelingen waren het doelwit maar ook politieke tegenstanders. De auto van een gemeenteraadslid van Die Linke werd opgeblazen en ook het bureau van die partij moest het ontgelden. De bommen werden gemaakt met zwaar vuurwerk uit Tsjechië dat in Duitsland verboden is. Volgens de officier van justitie mag het een wonder heten dat er geen slachtoffers zijn gevallen.

De rechter veroordeelde de leiders Timo S. en Patrick F. tot tien jaar respectievelijk negen jaar en zes maanden. De ten tijde van de terreurdaden pas achttienjarige Justin S., die een uitgebreide verklaring aflegde over de werkwijze van de groep, kreeg vier jaar jeugddetentie. De enige vrouw in het gezelschap, Maria K., gaat voor vijf en een half jaar achter de tralies.