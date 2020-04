Japanse ziekenhuiswerkers mogen handen wassen met sterke drank

Personeel in Japanse ziekenhuizen mag in uitzonderlijke gevallen zware alcoholische dranken gebruiken als ontsmettingsmiddel, als aan dat laatste een tekort is ontstaan. Dat schrijft het Japanse ministerie van Volksgezondheid.

Als dat „absoluut noodzakelijk is” mag drank met een alcoholpercentage tussen 70 en 83 procent worden gebruikt om de handen te wassen, schrijft het departement in een notitie die het Franse persbureau AFP in handen heeft gekregen. Desinfecterende middelen moeten volgens Japanse regels tussen de 76,9 en 81,4 procent alcohol bevatten.

De ziekenhuizen zullen in die gevallen waarschijnlijk vooral buitenlandse spiritualiën moeten gaan gebruiken. Een eigen traditionele drank als sake bevat te weinig alcohol.

In Japan zijn inmiddels 109 mensen aan het coronavirus gestorven terwijl 7600 besmettingen zijn vastgesteld.