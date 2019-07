Japanse walvisvaarders weer op jacht

Japanse walvisvaarders zijn maandag voor het eerst in dertig jaar weer uitgevaren. Meerdere vloten vertrokken vanuit de havens van Kushiro in het noorden en Shimonoseki in het zuidwesten van het land. De schepen varen alleen binnen de zeegrenzen van Japan. In totaal mogen 227 walvissen worden gedood.

Japan stapte in december uit de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC), waardoor het zich niet meer hoeft te houden aan het verbod van die organisatie. De afgelopen jaren was er al veel kritiek op Japan, omdat het land wetenschappelijk onderzoek als dekmantel zou gebruiken voor commerciële walvisjacht.

De Japanse regering heeft de walvisvaart altijd verdedigd en noemt het een onderdeel van de Japanse cultuur. Ook in Noorwegen en IJsland wordt op de zeezoogdieren gejaagd.