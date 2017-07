Japanse vrouw sterft door teekziekte van kat

Een Japanse vrouw is overleden aan een infectieziekte die zij opliep via een kat. De kat was geïnfecteerd door de beet van een teek. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een mens een dergelijke infectie oploopt door overdracht via een zoogdier.

Het ministerie van Volksgezondheid in Japan deelde mee dat de vrouw de ziekte opliep toen zij een verzwakte zwerfkat hielp. Tien dagen later stierf ze aan zware koorts. De infectie veroorzaakte ernstige bloedstollingsproblemen. De vrouw was een vijftiger, zo meldt de BBC.

Teken zijn parasieten die meerdere ziekten kunnen overbrengen. Ze worden vooral geassocieerd met de ziekte van Lyme, die onder meer het zenuwstelsel kan aantasten.