Tachtig mensen zijn zaterdag in Japan gewond geraakt door een botsing tussen een veerboot en een groot dier, vermoedelijk een walvis. Dertien mensen raakten ernstig gewond, zei de kustwacht tegen het Japanse persbureau Kyodo.

Het schip, dat zo’n 80 kilometer per uur kan varen, is door de botsing licht beschadigd. De passagiers zaten allen vast met een gordel. De ferry is een hogesnelheids-draagvleugelboot, die boven het water zweeft.