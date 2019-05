De politie in Japan heeft een man gearresteerd omdat hij zijn kinderen met een stroomstootwapen discipline bijbracht. De man wordt beschuldigd van kindermishandeling.

Het gaat om een 45-jarige vader in de plaats Kitakyushu in het zuiden van Japan. Hij gebruikte de taser tegen zijn drie kinderen tussen de elf en zeventien jaar als die zich niet aan de regels hielden, vertelde hij de politie. Een zoontje had lichte brandwonden door de taser, de twee dochters hadden op het oog geen wonden.